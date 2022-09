13-jarige koopt cannabis van 15-jarige dealer

Het wijkondersteuningsteam zag een jongen uit de metro komen in de buurt van de Plantin en Moretuslei. “Hij was duidelijk op zoek naar iets of iemand en maakte daarbij gebruik van zijn gsm. Na een poosje ging hij naar de omgeving van het treinstation in Berchem. Daar maakte hij contact met een jonge kerel”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.

De twee wisselden iets uit en gingen elk hun eigen weg. Niet ver, want de politie deed hen beiden stoppen. “De dealer bleek 15 jaar te zijn, zijn klant amper 13. De verkoper had hem cannabis verkocht. Hij had ook nog twee dosissen cannabis en 12 xtc-pillen op zak. In zijn broek zat een groot keukenmes verstopt.” Ook de jonge klant was niet snel van de politie af. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor en verhoord over een ander dossier van oplichting.