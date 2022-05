100 jongeren bereiden zich voor op Tall Ships Races: "'s Avonds naar de zonsondergang kijken op een boot: ik heb er al zin in”

AntwerpenVan vrijdag 22 tot maandag 25 juli meren 43 van de prachtigste zeilschepen ter wereld aan in Antwerpen voor The Tall Ships Races. De voorbereidingen voor deze spectaculaire zeilwedstrijd, waarvan de tweede etappe dit keer vanuit Antwerpen naar Aalborg in Denemarken gaat, zijn volop aan de gang. Ook heel wat Belgische trainees, verenigd in de Antwerp Crew, tellen vol ongeduld af naar de komst van de Tall Ships. Zij kregen vandaag een bootcamp in het Havenhuis.

In het Havenhuis zijn 100 jongeren donderdagochtend druk in de weer met een bootcamp als voorbereiding voor de Tall Ships Races. Sommige krijgen een VR-bril op hun neus en moeten een brandje blussen op een schip, anderen krijgen een EHBO-cursus en reanimeren een pop, de derde groep verkent alvast de Morgenster, een van de zeilschepen van de Tall Ships Races dat aangemeerd ligt aan het Havenhuis.

De jongeren - de meesten tussen 15 en 25 jaar en zonder zeilervaring - zullen eind juli voor het eerst op een indrukwekkend zeilschip kruipen, voor een tocht van ongeveer 12 dagen. Aan de Scheldekaaien, het Kattendijkdok en de dokken rond het MAS meren van 22 tot en met 25 juli namelijk 43 Tall Ships aan. Het is al de zevende keer dat de stad deze indrukwekkende schepen mag verwelkomen. The Tall Ships Races bestaan uit twee races, een eerste race van Esbjerg in Denemarken naar Harlingen in Nederland, waarna ze van Harlingen doorvaren naar Antwerpen. De tweede race vertrekt op 25 juli in Antwerpen en zet koers naar Aalborg in Denemarken.

Volledig scherm De Belgische trainees van de Tall Ships Races kregen vandaag een bootcamp. © Klaas De Scheirder

Ook jongeren met beperking

Met een uitvoerige rekruteringscampagne wisten de stad en de haven een honderdtal Belgische jongeren aan te trekken. Er werd inclusief geselecteerd, ook jongeren met een mentale of fysieke beperking en jongeren uit kansarmoede maken deel uit van deze crew. Zij varen mee als trainee tijdens The Tall Ships Races. Ze leren alles over het reilen en zeilen op een schip en steken zelf de handen uit de mouwen. Bovendien krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen en competenties aan te scherpen die ze in het dagelijkse leven, op school en later in hun job kunnen gebruiken. Zo leren ze onder meer samenwerken in teamverband, uitdagingen probleemoplossend aanpakken en verantwoordelijkheid opnemen. De trainees zullen meevaren tijdens één van de twee etappes, van Harlingen naar Antwerpen of van Antwerpen naar Aalborg.

Volledig scherm De Morgenster meerde vandaag aan bij het Havenhuis voor een bootcamp van de Tall Ships Races. © Klaas De Scheirder

Vakantie

Kaat Claus (16) is een van de leden van de Antwerp Crew. Zij vaart van 24 juli tot 6 augustus mee met de Morgenster, van Antwerpen naar Aalborg. “Afgelopen zomer zei een vriendin van mij dat de Tall Ships Races weer naar Antwerpen zouden komen, en of ik geen zin had om mee te doen. We zijn samen naar een infomoment gegaan, en de video’s van vorige jaren hebben me over de streep getrokken. Het lijkt me super om zoveel ervaring op te doen, nieuwe mensen te leren kennen, ‘s avonds naar de zonsondergang te kijken op een boot ... Ik heb zelf nog nooit gezeild, maar hoe dichterbij het komt, hoe meer zin ik erin heb. Het is een soort van vakantie voor mij: je hebt wel shiften van 8 uur per dag, maar ondertussen heb je de tijd van je leven op een boot.”

Volledig scherm Kaat Claus vaart deze zomer mee met de Morgenster. © Klaas De Scheirder

A-schepen

De laatste editie die Antwerpen aandeed, in 2016, lokte meer dan 500.000 bezoekers naar de stad. Die cijfers hoopt de organisatie nu te evenaren. Deelnemende schepen worden opgedeeld in een klasse, aangeduid met een letter van A-D, waarbij A-schepen de grootste zijn. 16 van die klasse A-schepen zullen te bewonderen zijn tijdens de stop in Antwerpen, naast nog een heleboel B, C en D-schepen. Opleidingsschip Dar Mlodziezy, een klasse A-schip, gaf op 22 april al een voorproefje toen het aanmeerde bij de cruiseterminal langs het Steen. Het Poolse schip kwam er 100 kadetten van de Antwerp Maritime Academy (de vroegere Hogere Zeevaartschool) afzetten die vier weken lang mee de open zee op mochten.

Het uitgebreide programma van wat er tijdens de Tall Ships Races te doen zal zijn in Antwerpen, wordt binnenkort bekendgemaakt. In ieder geval zal de organisatie zorgen voor het planten van bomen in Vlaanderen, om op die manier de CO²-uitstoot die dit evenement met zich meebrengt te compenseren. Elektriciteit zal voorzien worden door windenergie via een samenwerking met Vleemo. De organisatie steunt ook River Cleanup, een organisatie die wereldwijd via vrijwilligers inzet op het opruimen van afval in en rond rivieren en ook in België, waaronder in Antwerpen, actief is.

Volledig scherm De Belgische trainees van de Tall Ships Races kregen vandaag een bootcamp. © Klaas De Scheirder