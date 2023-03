1.500 tickets voor beklimming kathedraal in minder dan één dag uitverkocht

“Wie naar boven wil, moet er snel bij zijn, want de torenbeklimmingen zijn populair", zei schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud gisteren al. Profetische woorden blijkbaar, want de 1.500 tickets zijn nu al de deur uit. “We bekijken nu of het mogelijk is om extra bezoeken te organiseren. Zomaar het deelnemersaantal per bezoek optrekken, gaat niet: dan zouden het bezoekerscomfort en de veiligheid in het gedrang komen. Maar we zoeken naar andere oplossingen, mogelijk op andere momenten ook”, aldus de schepen.