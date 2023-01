1.200 mensen houden wake voor vermoorde Firdaous in grote moskee op het Kiel: “Het besef dat ik mijn dochter niet meer kan horen of zien is heftig”

De dienst begon officieel om 14.45 uur, maar ruim daarvoor begon het volk al toe te stromen in de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel. Hun bestemming: de moskee El Fath en Nassr. Het grote gebedshuis, dat plaats biedt voor ruim 2.000 gelovigen, zat uiteindelijk voor meer dan de helft vol, aangezien zo’n 1.200 mensen een laatste groet kwamen brengen aan het onfortuinlijke 11-jarige meisje dat maandag overleed. Het verdriet bij de familie is dan wel bijzonder groot, het lijkt ook door een grote gemeenschap gedragen te worden.

Korte dienst

Lang duurde de dienst niet. Ongeveer een half uur na aanvang, kwamen de meeste mensen alweer naar buiten. Onder hen ook schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit) en fractieleider van Vooruit in Antwerpen Hicham El Mzairh. Zij waren helaas niet bereikbaar voor commentaar. Toen al het volk vertrokken was, kreeg de familie de gelegenheid om nog een laatste keer bij hun dochter, zus of nicht te zijn. Nadien reed de lijkwagen met de kist de moskee uit en de file op de Sint-Bernardsesteenweg in.

Moeder Naziha zou oorspronkelijk later op de middag de verzamelde pers nog te woord staan bij haar thuis in Merksem, maar besloot uiteindelijk om dat niet te doen. Het besef dat ze haar dochter niet meer kan zien en horen is te heftig, zo laat ze weten. “Ik vind het verschrikkelijk dat mijn dochter zo moest sterven. Ik vind het laf”, vertelde ze eerder vandaag al in gesprek met VTM NIEUWS. “We worden bekeken als drugscriminelen. We hebben daar totaal niets mee te maken.”