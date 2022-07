1.200 cipiers en ander personeel gezocht: Versnelde aanwervingsprocedure moet personeelstekort in Vlaamse gevangenissen opvangen

AntwerpenHet systeem waarmee Vlaamse gevangenissen versneld personeel kunnen aannemen wordt uitgebreid. Sinds 1 december vorig jaar was de sollicitatieprocedure voor onder meer cipiers al een stuk eenvoudiger gemaakt, maar omdat het personeelstekort en de overbevolking in de gevangenissen steeds problematischer worden wil de FOD Justitie nog meer krachten via het versnelde systeem aannemen. In totaal gaat het om zo’n 1.200 open vacatures. “Kandidaten kunnen nu rechtstreeks hun cv naar de gevangenisdirectie sturen.”

Op 1 december vorig jaar trad er al een aanpassing in werking van het rekruteringssysteem voor de aanwerving van penitentiair beambten. Specifiek om de immer toenemende druk van personeelstekort in de Vlaamse gevangenissen op te vangen. In november 2021 kwam het personeel van het huis van bewaring in de Begijnenstraat nog op straat om precies dat probleem aan te kaarten, evenals de nijpende overbevolking in de gevangenissen.

Toen zocht men 20 voltijdse cipiers voor de Begijnenstraat. Nu, ruim een half jaar later, stijgt dat aantal naar 53. 52 cipiers en één verpleegkundige. “In heel Vlaanderen zijn we nu op zoek naar 576 mensen,” laat woordvoerder van de FOD Justitie Edward Landsheere weten. “Het arresthuis in Antwerpen heeft de grootste overbevolking in ons land en kampt dus met de grootste problemen. Structureel is men altijd op zoek naar nieuw personeel. Maar tot voor kort was het moeilijk om die vlot te kunnen aanwerven.”

Helft sollicitanten kwam niet opdagen

Solliciteren voor een dergelijke functie was dan ook geen sinecure. Als kandidaat moet je proeven afleggen, waaronder de twee gevreesde computertesten bij het selectiebureau van de overheid Selor, op sollicitatiegesprek komen en probleemloos door medische testen heen geraken. “Nu er meer en meer krapte is op de arbeidsmarkt, stellen we vast dat veel geschikte kandidaten in de loop van deze procedure afhaken omdat ze al een andere job aangeboden kregen in de private sector,” gaat Landsheere verder. “Zo stelden zich in 2021 liefst 5.000 personen kandidaat voor de proef voor penitentiair bewakingsassistent, maar kwam meer dan de helft al niet meer opdagen voor het gesprek.”

Quote Dat kandidaten voor jobs in het gevangenis­we­zen nu op enkele weken tijd aangewor­ven kunnen worden is een enorme stap vooruit. Zo snel is er bij justitie nog nooit aangewor­ven. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

Een versnelde aanwervingsprocedure kon volgens de FOD Justitie op dit probleem een antwoord bieden. “Het gaat onder meer om de beroepen binnen het gevangeniswezen zoals penitentiair beambte, verpleegkundige, maatschappelijk assistent en psycholoog, maar evenzeer voor calltakers bij het Nationaal Crisiscentrum en voor medewerkers in de asielcentra. Nu kunnen mensen die in deze jobs geïnteresseerd zijn rechtstreeks een CV en motivatiebrief voorleggen bij de gevangenisdirectie. Na een sollicitatiegesprek zullen ze dan binnen enkele weken kunnen beginnen.”

Geen kwaliteitstekort

Raakt zo’n versnelde procedure dan niet aan de kwaliteit van het aangeworven personeel? “Neen,” verzekert Landsheere. “Nieuw aangeworven werknemers moeten nog steeds de standaardopleiding doorlopen. Bovendien krijgen ze initieel een contract voor één jaar, wat met een jaar verlengd kan worden als de evaluatie gunstig is. En uiteraard moeten ze uiteindelijk nog steeds slagen voor de (medische) proeven.”

De versnelde contractuele aanwervingen zullen mogelijk zijn tot eind 2022 en vervangen de klassieke statutaire aanwervingsprocedure niet. Het doel is om de enkel om de grote personeelstekorten efficiënt te kunnen opvangen. Want naast de problematiek in Antwerpen is ook de gevangenis van Beveren op zoek naar 28 mensen. In Hoogstraten zijn dat er 9, in Mechelen 14 en in Turnhout 15.

“Voor de nieuwe gevangenissen in Haren en Dendermonde, de detentiehuizen en om de huidige personeelstekorten aan te pakken zoekt het gevangeniswezen in totaal zo’n 1.200 penitentiair beambten,” verduidelijkt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Dat kandidaten voor jobs in het gevangeniswezen nu op enkele weken tijd aangeworven kunnen worden is een enorme stap vooruit. Zo snel is er bij justitie nog nooit aangeworven.”

