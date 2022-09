1.120 mannen kunnen zich vanaf vandaag in Antwerpen aandienen voor proefproject met preventieve vaccinatie tegen apenpokken

Edegem Mama's richten school op voor hoogbegaaf­de leerlingen in Antwerpse zuidrand: “Verre van een luxepro­bleem”

Voelt jouw zoon zich soms een buitenbeentje in de klas of blijft jouw dochter tijdens de lessen op haar honger zitten? Dan is het misschien tijd om aan te kloppen bij Content Antwerpen, een nieuwe, externe plusklas in Edegem voor kinderen van vier tot twaalf jaar met hoogbegaafdheid. Leerkrachten en bezielers Caroline (40) en Nathalie (37) weten uit eigen ervaring hoe ook deze doelgroep voor uitdagingen staat: “Hoogbegaafden willen eigenlijk helemaal niet anders zijn.”

21 september