Zin in een culturele kerstvakantie? Dit staat deze winter op het programma in Antwerpen

Van 9 december tot 8 januari strijkt Winter in Antwerpen neer in ‘t Stad. De knusse chalets en winterbars, de grote schaatsbaan, het reuzenrad en randactiviteiten zoals workshops en optredens zijn op zich al een bezoek waard. Maar er is meer. Antwerpen is ook de cultuurstad bij uitstek, wat maakt dat een sfeervol dagje op de kerstmarkt perfect te combineren is met een boeiende dosis cultuur. Ook voor de allerkleinsten.

Als Harry Potter in de Nottebohmzaal

Is je kroost dol op Harry Potter? Maak tijdens jullie dag in Antwerpen een tussenstop in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, want sinds dit najaar is de magische Nottebohmzaal toegankelijk voor individuele bezoekers. Deze prestigieuze ruimte waar maar liefst 120.000 oude boeken worden bewaard, katapulteert jullie op slag naar Zweinstein. Accio smartphone, want hier wil je absoluut foto’s van!

Duik in de boekdrukkunst

Van boeken gesproken: ook in het Museum Plantin-Moretus spelen die de hoofdrol. Dat is immers gevestigd in het schitterende woonhuis en atelier van de gelijknamige drukkersfamilie. Hier stap je de 16de eeuw van Christoffel Plantijn binnen en ontrafel je de geheimen van de boekdrukkunst. Vergeet niet om het gratis speurboekje of het opdrachtenboekje en speelkaarten te vragen aan de balie van het museum om de fantasie van zoon- en dochterlief extra te prikkelen.

‘Iemand thuis?’ in het MAS

Het Museum aan de Stroom op het Eilandje pakt vanaf 17 december uit met de speelse familie-expo ‘Iemand thuis’, die aantoont dat ‘thuis’ voor iedereen iets anders betekent. Leerrijk, maar vooral leuk. Want kinderen krijgen niet alleen levensechte verhalen voorgeschoteld, ze mogen ook spelletjes spelen, naar liedjes luisteren en zelfs op de muren tekenen.

Ateliers in het MoMu

Kiezen je kinderen met veel stijl elke ochtend zelf hun outfit? Weet dat elke eerste zondag van de maand familiezondag is in het Modemuseum, waarbij steeds een toffe activiteit op de planning staat. Daarnaast organiseert het MoMu tijdens de vakantie ateliers waarin creatievelingen van 8 tot 12 jaar de handen uit de mouwen mogen steken. Dat geeft jou de kans om de andere expo’s te bezoeken, zoals ‘MIRROR MIRROR’ en ‘Exploding Fashion’. Of om rustig je kerstinkopen te doen in de modebuurt voor jullie samen naar de kerstmarkt trekken.

Schuilen in de cinema

Hebben jullie koude vingers en tenen gekregen van al dat kerstshoppen? Dan is de cinema de perfecte plek om op te warmen. Een blockbuster bij Kinepolis of UGC behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Maar nog net iets leuker is het om een van de alternatieve filmzalen in Antwerpen te bezoeken, die elk een eigen uitgekiend aanbod (familie)films en documentaires tonen. Bekijk maar eens de programmatie van Cinema Cartoon’s, Cinema Lumière, De Cinema (in De Studio) en Filmhuis Klappei. Wedden dat je zelfs bij mooi weer zin zou krijgen om een filmpje mee te pikken?

Antwerpen wordt magisch deze winter. Ontdek nog meer winterse cultuurtips en combineer je uitje met een bezoek aan Winter in Antwerpen.