Zware schorsing wacht na vuistslag: Stengs 8 matchen aan de kant?

KIJK. Rood voor Stengs na slag richting Diawara

Mark van Bommel sprak na de 0-0 op Anderlecht van “twee verloren punten”. Nu speelde Antwerp in de voorbije weken wel eens flitsender, maar de Great Old gaf achteraan niks weg en creëerde in het begin van de tweede helft twee reële scoringsmogelijkheden. Het is daar dat Van Bommel op doelde. Net op het moment dat de bezoekers de match in handen leken te nemen, ging het licht bij Calvin Stengs echter uit.

Nu leerden wij Stengs in de voorbije maanden kennen als een vriendelijke en beleefde jongen, maar wat hem in minuut 62 van Anderlecht-Antwerp bezielde, mag Joost weten. Oké, Anderlechtspeler Diawara stond in de weg bij een uitbraak, maar die slaande beweging had niet gemoeten. Stengs’ (terechte) uitsluiting kostte zijn ploeg misschien wel de zege. Achteraf verontschuldigde de 24-jarige Nederlander zich trouwens bij zijn ploegmaats.

Van Bommel “niet boos”

Toch was Mark van Bommel naar eigen zeggen “niet echt boos” op Stengs. “Bij de situatie waarin Calvin rood kreeg, is er eerst een botsing. Daarna maakt hij een flinke zwaai om de tegenstander van zich af te duwen”, verklaarde de coach van Antwerp tijdens de persconferentie na de match. Dat Stengs toch uitpakte met een soort van vuistslag, probeerde een collega-journalist nog. “Het is maar hoe je het uitlegt”, was het antwoord van Van Bommel.

Volledig scherm © BELGA

Het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat MvB zijn speler naar buiten toe in bescherming nam. Straks moet er binnen de voetbalbond een strafmaat worden bepaald en dan zou het dom zijn om vooraf je eigen verdedigingsstrategie te ondermijnen. In de zogenaamde indicatieve tabel voor het profvoetbal staat te lezen dat je voor een slag twee tot acht wedstrijden schorsing kan krijgen. Zijn uitsluiting zou dus wel eens een heel vervelend staartje kunnen krijgen voor Stengs.

Vermoedelijk zal Stengs wel nog kunnen meedoen in de bekerwedstrijd van woensdag op Union. Als het Bondsparket maandag met een voorstel tot minnelijke schikking komt, kan Antwerp dat verwerpen en volgt er pas tegen het einde van de week een uitspraak. Een andere mogelijkheid is dat het Bondsparket het vergrijp te zwaar vindt voor een minnelijke schikking en dan komt er automatisch een zitting op het einde van de week. Hoe dan ook lijkt Stengs in de komende periode een tijdje aan de kant te moeten zitten en dat betekent puzzelwerk voor zijn trainer. Met alternatieven Yusuf en Gerkens nog steeds in de lappenmand is dat geen prettig vooruitzicht.

KIJK. Ook Raman pakt uiterst domme rode kaart