Zijn liefde voor Antwerpen is al die jaren onveranderd gebleven: Toby Alderweireld is Zot van A en vice versa, het nieuwe uithangbord van de Great Old

Antwerp Na een ellenlange flirt is de deal zo goed als rond: op zoek naar de meerwaarde van de transfer van Alderwei­reld

Toby Alderweireld (33) gaat voor Antwerp voetballen. De ‘Great Old' bevestigde zonet dat er een akkoord is met Al-Duhail over de transfer. Op zoek naar de meerwaarde van de Rode Duivel voor de Great Old.

12:07