Zíj besliste dat Refaelov niet meer mocht spelen: maak kennis met Ria Vandoorne, de vrouw van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens

Het knalrode mondmasker, de rood-witte sjerp stijlvol over de lichtbruine mantel gedrapeerd: weinig vrouwen die zoveel klasse uitstralen met een voetbalsjaal om de hals als Ria Vandoorne. Je keek er wel naar, naar het beeld van mevrouw Paul Gheysens, gisteren in onze krant bij het nieuws over de furieuze uitval van haar echtgenoot in de kleedkamer van voetbalclub Antwerp. Maar wie is de vrouw, die steevast immer stijlvol met de clubkleuren wegkomt? “Een innemende persoonlijkheid met een ijzeren wil.”