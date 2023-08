“Ze hebben een agressieve speelstijl, het is een ploeg die nooit opgeeft”: ex-coach AEK Athene verwittigt Antwerp

Niemand wordt veel wijzer uit discussie over Bosuilsta­di­on: “De Wever had niet mogen zeggen dat Paul Gheysens gelijk heeft”

In alle euforie van de gewonnen ‘dubbel’ van Royal Antwerp FC viel de ene spontane oprisping na de andere, maar hoe staat het nu echt met het dossier Bosuil en wanneer kan Antwerp in een stadion spelen Europees voetbal waardig? Kan er echt een deal gemaakt worden waar alle partijen zich in kunnen vinden? Of moeten de Bosuil-gronden alsnog onteigend worden? Echt wijzer is niemand geworden op de gemeenteraad maandagavond. “Als de stad nu een standpunt inneemt of verklaringen gaat afleggen, zal dat het nog af te leggen proces enkel moeilijker maken.”