Wordt blessure Haroun een zegen voor Antwerp? “Je merkt dat sommigen zich niet helemaal gelukkig voelen”

AntwerpKan Antwerp zich vanavond op Moeskroen herstellen van de oplawaai die het op de vorige speeldag kreeg van Anderlecht? En gaat de Great Old zich in een wat offensievere gedaante tonen? Door de blessure van kapitein Faris Haroun zal dat laatste wellicht automatisch het geval zijn.

Na de 1-4-nederlaag tegen Anderlecht kreeg Antwerp-trainer Frank Vercauteren kritiek vanwege zijn defensieve speelwijze. Zelfs voorzitter Paul Gheysens liet in deze krant zijn ongenoegen blijken. “Het trok op niks”, verkondigde hij. “Dat defensief voetbal is helemaal verkeerd. Het is niet voor herhaling vatbaar. Wat maandag is gebeurd, kan niet. We gaan daar een hartig woordje over spreken.” Tijdens zijn wekelijkse persbabbel verklaarde coach Vercauteren dat hij zich niks aantrekt van al die negatieve commentaren. Maar: we kunnen ons toch niet voorstellen dat hij in Moeskroen opnieuw zal uitpakken met drie controlerende middenvelders.

Enigszins ‘gediend’ door de omstandigheden kan Vercauteren tot een logische en elegante oplossing komen. De kuitblessure die kapitein Faris Haroun tegen Anderlecht opliep, laat Vercauteren toe om geruisloos Dieumerci Mbokani opnieuw in de basiself te droppen. Lior Refaelov en Didier Lamkel Zé kunnen dan in steun van Mbokani spelen. Een dikke maand geleden gaf die combinatie nog vuurwerk tegen Kortrijk (4-2-winst). De match nadien (op Club Brugge) was Mbokani echter geel geschorst en tegen Anderlecht begon de Congolees op de bank.

Volledig scherm Mbokani sluipt straks wellicht geruisloos weer in de basiself. © Photo News

“Dat trio opnieuw samen aan de aftrap brengen, is de meest logische optie”, vindt ook Antwerps clubicoon Marc Van der Linden, die zijn ex-ploeg nog op de voet volgt. “Eerlijk, ik snapte al niet goed waarom Mbokani tegen Anderlecht niet aan de match begon. Oké, op Club Brugge kan ik begrijpen dat je met drie verdedigende middenvelders en zonder echte spits speelt. Maar in de andere wedstrijden zou Antwerp meer moeten durven. Met alle respect voor het palmares van Vercauteren, maar ik heb soms heimwee naar het attractieve voetbal van onder Ivan Leko. Nu blijft er veel aanvallend potentieel in de kern onbenut en da’s jammer.”

Van der Linden kan zich trouwens niet van de indruk ontdoen dat binnen de kleedkamer ook twijfels bestaan omtrent de behoudende filosofie van Vercauteren. “Je merkt aan de lichaamstaal van sommigen dat ze zich niet honderd procent gelukkig voelen. De spelvreugde is wat weg. Hopelijk kan in de komende weken toch één en ander worden omgekeerd, want op deze manier vrees ik dat Antwerp niet zo veel gaat kunnen betekenen in de play-offs.”

Volledig scherm © Photo News