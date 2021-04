Woedend Antwerp beslist vandaag over lot Refaelov in play-offs, komt Gouden Schoen nog in actie?

Taart en champagne op de Bosuil! Lior Refaelov trakteerde ploegmaats en staf gisterochtend op wat lekkers. Niet bij wijze van afscheid, wel omdat hij 35 werd. Ook de clubdokter en Felipe Avenatti vierden hun verjaardag, maar van een uitgelaten sfeertje was geen sprake. Dat Refaelov volgend seizoen voor Anderlecht uitkomt — de Gouden Schoen tekende voor 2 jaar in het Astridpark — was een serieuze domper op de feestvreugde. Niet enkel het feit dát hij weg is, maar vooral de timing van de bekendmaking schoot Antwerp in het verkeerde keelgat. Bij de Great Old verslikten ze zich serieus in hun flan brésilienne toen RSCA de transfer iets na 17 uur bekendmaakte.