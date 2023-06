“Wij zijn geen ‘smeerlapkes’ en houden niet van ‘spellekes’”: aparte mail van Genk naar abonnees zit vol sneertjes naar Antwerp

KIJK. Genk leek op weg naar de titel, maar dan was er de knal van Toby Alderweireld

Racing Genk stond afgelopen zondag op een zucht van de landstitel, maar de late goal van Toby Alderweireld dompelde de Cegeka Arena onder in een rouwstemming. Iedereen met een Genk-hart zat in zak en as, al probeert de club de blik dus al opnieuw op volgend seizoen te richten.

Dat doen de Limburgers onder meer met een mail naar hun abonnees. Alle Genkies die hun seizoenskaart nog niet verlengden, vonden een aparte tekst in hun mailbox.

In onze arena lopen geen stewards op het veld, maar talenten KRC Genk in mail naar z’n abonnees

“In Genk houden we niet van spellekes. Hier houden we van hét spelleke”, klinkt het onder meer in de tekst. “In onze arena lopen geen stewards op het veld, maar talenten. Hier ontbolsteren ruwe diamanten. Klaar om de top te bestormen”, is een andere opvallende passage. Een duidelijke sneer naar Antwerp, waar Union-coach Karel Geraerts enkele stewards moesten weghouden van zijn eigen bank.

“Ze zeggen dat we het niet vuil kunnen. Laat ze dat maar zeggen”, schrijft Genk verder nog. “Wij doen het op onze manier. We zijn geen smeerlapkes. En daar zijn we trots op. Wij spelen voetbal. Puur voetbal. Dat is Genk.”

Play-offs inbegrepen

De abonnementsprijzen van Genk stijgen komend seizoen overigens met amper vijf euro, al betalen de abonnees die er snel bij zijn net 21 euro minder dan bij de vorige jaargang. De play-offs zijn inbegrepen in die prijs.

“Als KRC Genk hebben we een belangrijke sociale rol te vervullen richting de Limburgse gemeenschap. Die willen we ook dit seizoen blijven spelen. Daarom hebben we de instapprijs bewust slechts beperkt verhoogd om zo topvoetbal voor een zo’n breed mogelijk publiek toegankelijk te houden”, liet de club weten. Lees HIER hoe het bij de andere eersteklassers zit.

De volledige mail van KRC Genk naar z’n abonnees:

