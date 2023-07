Wij keken het mailverkeer in Antwerps stadiondossier in: waarom kloof onoverbrugbaar lijkt tussen Gheysens en Mintjens

“Zondag op kop? In theorie kan dat, ja”: sterk Antwerp strijdt dit weekend tegen Genk om de leiders­plaats, Van Bommel houdt druk af

Royal Antwerp FC is coming. De Great Old lijkt dé uitdager te worden van leider Racing Genk na een simpele zege op Union. Zondag kunnen ze die status kracht bijzetten op de Bosuil. Mark Van Bommel: “Dat we leider kunnen worden? In theorie kan dat, ja.”