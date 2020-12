Weinig zomertransfers van Antwerp konden al écht bekoren: “Ze zouden stilaan gerodeerd mogen zijn”

Antwerp Antwerp zeven uur onderweg van Razgrad naar de Bosuil, vandaag resultaten corona­tests

24 oktober Zou het in de benen kruipen? Gisterochtend om 9u45 vertrok Antwerp in het Bulgaarse Razgrad met de bus richting luchthaven van Varna, waar het rond het middaguur arriveerde. Om 13 uur plaatselijke tijd (één uur later dan bij ons) steeg het vliegtuig daar op, iets na 15 uur landde de delegatie met een beetje vertraging op Belgische bodem. Pas zeven uur na het vertrek in het hotel in Razgrad was iedereen weer op de Bosuil. Nadien volgden nog Covid-testen en iets na 17 uur werd er nog even (rustig) getraind. Vandaag (17u30) staat er ook nog een training op het programma, waarna Antwerp - zoals altijd - in afzondering gaat. Ook nog vandaag worden de resultaten van de coronatesten van gisteren verwacht. Bij de vorige testen waren Seck en Lukaku positief.