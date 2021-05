Weer stap dichter bij de uitgang op de Bosuil: Refaelov traint nu ook niet meer mee met de groep

Antwerp Eén absolute pineut, maar ook wat lichtpunt­jes: de punten van Antwerp na de nederlaag tegen Rangers FC

25 februari Ibrox Stadium als eindstation voor Antwerp in de Europa League. De spelers van Frank Vercauteren gingen met 5-2 de boot in tegen Rangers FC. Maxime Le Marchand werd de pineut. De Fransman verdedigde kinderlijk en hielp Rangers al vroeg in het zadel. Toch ook enkele lichtpuntjes: Lukaku liet leuke dingen zien, Lamkel Zé pikte zijn goaltje mee en Refaelov was bij beide goals betrokken.