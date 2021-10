Wéér niet fit, en ploeg kan bindmiddel gebruiken: Antwerp mist Haroun (en Priske ook)

AntwerpZoek dit weekend niet naar Faris Haroun in de selectie van Antwerp. De 36-jarige kapitein van de Great Old is er tegen zijn ex-werkgever Cercle Brugge opnieuw niet bij, wegens niet helemaal fit. Jammer voor trainer Brian Priske, want Antwerp lijkt momenteel wel wat extra ‘bindmiddel’ te kunnen gebruiken.

Faris Haroun is zo’n speler die je pas écht mist als hij niet van de partij is. De geboren Brusselaar is niet de briljantste voetballer van de rood-witte selectie, maar hij was door de jaren heen altijd wel een stabiele factor. Haroun houdt de ploeg samen en doet anderen beter spelen. Zo iemand kan het wisselvallige Antwerp – dat soms uiteen valt in ‘eilandjes’ - momenteel eigenlijk goed gebruiken. Dit seizoen heeft Haroun omwille van blessureleed echter nog maar vijf (korte) invalbeurten in officiële matchen op de teller staan. En zondag zal daar dus geen zesde optreden bij komen.

“Faris is jammer genoeg niet helemaal fit. Dat is ook de reden waarom hij donderdag niet in de kern zat voor het bekerduel op Westerlo”, laat coach Brian Priske verstaan. “Faris is zeer professioneel en werkt hard om zo snel mogelijk fit te geraken. In de kleedkamer probeert hij er ook alles aan te doen om zijn rol als leider te blijven vervullen. Maar het is normaal dat de ploeg aansturen makkelijker gaat als je zelf op het veld staat.”

Komt wel in orde

Ondertussen houdt het lichamelijk leed van Haroun al wel even aan. In januari van dit jaar begon Haroun te sukkelen met de kuit en dat blijft hem tot op vandaag dus achtervolgen. In Harouns entourage maakt men zich sterk dat de problemen weldra verleden tijd zullen zijn.

“Door die blessure uit het vorige seizoen miste Faris ook een aanzienlijk stuk van de voorbereiding. Maar tussen half september en half oktober heeft Faris eigenlijk al alles kunnen doen”, benadrukt oom/makelaar Sidi Haroun. “Faris speelde in die periode zeventig minuten in een oefenmatch, viel in competitieverband vier keer in en miste geen enkele training. Na die maand voelde hij links en rechts wat kleine pijntjes en op 20 oktober werd Faris ook voor de derde keer vader (van een dochtertje Jayla, red.). Daardoor kon hij een beetje extra rust gebruiken.”

“In samenspraak met de medische staf werd dan beslist om Faris even wat gas terug te laten nemen”, gaat Sidi Haroun verder. “Ik denk dat hij vanaf volgende week weer selecteerbaar is. Het komt allemaal wel in orde, maar er wordt niks geforceerd. Faris is ook geen twintig jaar meer, dus hij is meer gebaat bij een rustige en gestage opbouw. Da’s allemaal perfect normaal.”

Zijn club

Ondertussen blijft Haroun volgens zijn oom Sidi ook een positieve mindset behouden: “Faris was wat ontgoocheld toen hij te horen kreeg dat hij niet op de spelerslijst voor de Europa League stond. Tegelijk kon hij dat kaderen. Met de deels gemiste voorbereiding in het achterhoofd was de trein zonder hem vertrokken. Alles bij mekaar is en blijft Faris heel gelukkig op de Bosuil, hoor. Antwerp is zijn club en hij heeft ook een huis gekocht in het Antwerpse. Hij voelt veel appreciatie van de supporters en daar is hij blij om. Faris is gewoon ook iemand die trouw is aan zijn club en aan zijn trainer. Hij zal er straks alles aan doen om weer in de basis te geraken. Maar als dat niet lukt, zal hij zijn ploeg op een andere manier proberen te helpen.”

Zijn drie kinderen helpen Haroun intussen één en ander relativeren. “Als jonge gast denk je altijd maar aan voetbal, voetbal, voetbal. Als vader krijg je een wat bredere kijk op het leven”, glimlacht Sidi Haroun. “Faris kan een tegenslag makkelijker van zich afzetten. Los daarvan blijft hij wel erg gedreven. Zijn contract loopt eind dit seizoen af, maar Faris wil graag nog langer doorgaan bij Antwerp. Als hij na zijn carrière een functie zou kunnen krijgen in de omkadering: des te beter. Maar voorlopig ligt daar zijn prioriteit niet. Hij wil zich in eerste instantie zich weer zo snel mogelijk nuttig kunnen maken voor de ploeg.”

