“We staan er dichtbij, maar tegelijk ook nog ver vanaf. Union blijft favoriet”: CEO Sven Jaecques over Antwerpse titeldroom

Na de bekerwinst klopt Royal Antwerp FC met zeges tegen Union en Racing Genk steeds harder op de titelpoort. CEO Sven Jaecques probeert in HLN LIVE bij Maarten Breckx de favorietenrol nog in de schoenen van Union te steken, maar beseft ook dat er meer dan ooit met Antwerp rekening moet gehouden worden. Zeker met twee komende duels tegen het al uitgespeelde Club Brugge. “We staan erg dicht bij de titel, maar er tegelijkertijd ook ver vanaf.”

En of ze op de Bosuil op de toppen van de tenen hun lopen. Maar dat dit extra zenuwen met zich meebrengt, wil Jaecques niet geweten hebben. “Die speciale spanning hangt hier al een heel seizoen", zegt de CEO. “Paul Gheysens is iemand die in z’n leven al heel wat heeft meegemaakt. Marc Overmars heeft al alles gewonnen wat er te winnen valt. En zelf heb ik bij Cercle ook al wat doorworsteld, die 2-3 op de slotdag tegen KV Mechelen en de bijhorende degradatie bijvoorbeeld. Of dat jaar in 1B met Antwerp, toen we een heel seizoen slecht waren om dan toch te promoveren.”

“Neen, in onze bestuurskamer is het vrij rustig. Iedereen pleit voor realisme. Want we mogen er dan wel heel dichtbij staan, tegelijkertijd staan we er ook heel ver vanaf. Genk heeft die ervaring om kampioen te spelen, Union is net zoals vorig jaar supersterk. Puur op papier zijn zij meer favoriet dan ons. Hun basis staat er, hun vertrekkers zijn erg sterk vervangen. Ze willen ook absoluut die titel, wat natuurlijk niet wil zeggen dat wij er niet voor gaan. Tegen Club wordt het trouwens niet makkelijk. Zij gunnen het ons niet en zullen ons maar al te graag een hak zetten.”

Jaecques, die dicht in de buurt van het Jan Breydel woont, dreigt de komende twee weken met matchen tegen Club in een lastig parket te komen? “Ik ben daar niet zo veel meer hoor. Mijn kinderen zitten er wel op de middelbare school en mijn vrouw werkt er. Maar zelf kom ik er niet zo vaak meer buiten. De bakker en de beenhouwer? (lacht) Daar gaat mijn vrouw naartoe.”

Of het allemaal niet te snel gaat voor het stamnummer 1? “Het is nu aan ons om Antwerp niet te laten afremmen en de situatie verder naar onze hand te zetten. De volgende stappen moeten sowieso gezet worden, of we nu eerste, tweede of derde worden. Dat hebben we de voorbije jaren telkens gedaan, zowel op sportief als organisatorisch vlak. En dat zal ook nu weer het geval zijn.”

Voor VTM-analist Gilles De Bilde kan moeilijk anders dan concluderen dat Antwerp de titelfavoriet is. “Zeker als je naar de manier kijkt waarop ze zondag wonnen, met een enorme intensiteit werd Genk naar de keel gegrepen. En dan die mentale weerbaarheid ook, nadat ze 0-1 achterkwamen. Neen, dit Antwerp zal héél moeilijk opzij te zetten zijn in de volgende vier duels. Dat het allemaal te snel gaat zoals Overmars beweert, vind ik van niet. Ze hebben de financiële middelen, ze zijn er klaar voor. Alle ingrediënten zijn aanwezig.”

