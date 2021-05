Wat doet Antwerp met Didier Lamkel Zé? “Hij moet niet weg”

AntwerpEen laatste cadeautje van Luciano D’Onofrio. Sinds de ex-sportief directeur van Antwerp FC erop aandrong om Didier Lamkel Zé weer bij de A-kern te halen, was het enfant terrible in liefst acht wedstrijden beslissend. Qua zoenoffer kan het tellen, maar de vraag van één miljoen is: wat nu?