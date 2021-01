Wanneer is trop te veel? Lamkel Zé is helemaal het noorden kwijt: “Met hem werken is onmogelijk”

Antwerp Met of zonder Haroun? Antwerp FC wil morgen Europese overwinte­ring vastleggen: "Volgende stap in onze ontwikke­ling”

2 december Matchday -1 vandaag voor Royal Antwerp FC. Morgenavond mogen zij een voorlaatste keer de wei op in de groepsfase van de Europa League. The stakes are high: winst en de Great Old zal ook na nieuwjaar op het Europese toneel actief zijn. Zelfs bij puntenverlies kan dat het geval zijn, als Tottenham wint op LASK. Tegenstander morgen: Ludogorets Razgrad. Samen met spelers Martin Hongla en Lior Refaelov blikken we al even vooruit. En wat met Faris Haroun? Een prangende vraag bij de Great Old.