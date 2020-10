Walter Meeuws kijkt uit naar Antwerp in Europa én hoopt op spectaculaire derby tegen Beerschot: “Zoals Van der Poel en Wout. Fotofinish”

Antwerp Captain Haroun speaking: “Ik wil hier mijn carrière beëindigen. Sinds dat akkefietje vorig jaar, voel ik een enorm wederzijds respect”

22 augustus This is your captain speaking. Als Faris Haroun (34) tijd maakt, gaan we er graag voor zitten. Het hart en de longen van Royal Antwerp FC. Altijd vriendelijk, altijd correct gaat hij geen thema uit de weg. De match tegen AA Gent is op veel vlakken bijzonder voor Haroun. Er is z’n beste vriend Vadis Odidja, z’n belangrijkste trainer (en zo veel meer) Wim De Decker en natuurlijk Laszlo Bölöni. Maar ook jeugdvriend Vincent Kompany, de 1 op 6, de beker - uiteraard -, zijn toekomst en... Harla Haroun. Faris praat honderduit. Gaat u zitten.