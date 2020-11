Waarom Haroun geen rode kaart kreeg voor trekfout op doorgebroken Gueye

AntwerpHet was na de wedstrijd toch hét gespreksonderwerp in de catacomben van de DIAZ Arena in Oostende. De trekfout van Haroun op Gueye die - maar - geel opleverde. Haroun belette daarmee dat de spits van KVO alleen op Butez af kon. Was die fase een rode kaart waard? Of toch niet?

Op het halfuur grijpt Faris Haroun even de arm van Gueye vast en haalt zo de doorgebroken spits van Oostende neer. Ref Lambrechts wuifde de fase aanvankelijk weg, maar floot seconden later toch, allicht op aangeven van de vierde ref, die een goed lateraal zicht had, terwijl Lambrechts in de rug van de fase liep.

Gueye leek alleen op doel af te gaan en dus ontsnapte Haroun aan rood? Ja en nee. Gueye had de bal niet onder controle op het moment van de fout - de bal was in de lucht - en dan mag hij nog alleen door zijn, een gele kaart is in dat geval de juiste sanctie. Anders was het geweest mocht Gueye de bal aan de voet hebben gehad. In dat geval vloog Haroun er altijd uit, lichte trekfout of niet.

Na de wedstrijd reageerde Ivan Leko dat het misschien wel een rode kaart had kunnen zijn. “Het kan, maar ik denk misschien omdat Butez al bij de bal was dat de scheidsrechter geen rode kaart gaf.” Ook z’n collega bekeek het objectief. “Of ik dat een rode kaart waard vond? Neen”, aldus KVO-coach Alexander Blessin. “Toen het net gebeurde, vond ik het wel een rode kaart, maar ik heb de beelden intussen nog eens bekeken. Gueye was nooit meer aan die bal geraakt, dan moet ik als coach -zeker achteraf- ook niet flauw gaan doen.”

Spelers Hongla en Seck van Antwerp wilden er op de persconferentie weinig over kwijt. “Ik ben geen scheidsrechter”, aldus Hongla. “Voor mij was het geen rood, ik was er ook nog”, reageerde Seck.

