Waarom Antwerp-miljoenenaanwinst George Ilenikhena met een ander truitje speelt dan zijn ploegmaats

In de Supercup ramde hij z'n strafschop netjes in de bovenhoek, tegen Cercle Brugge liet hij op een kwartier tijd ook veelbelovende dingen zien. Nieuwkomer George Ilenikhena is een man voor de toekomst van Antwerp, en mag in de schaduw van Vincent Janssen ongestoord rijpen. Maar wat los van zijn sportieve prestatie de afgelopen twee weken ook opviel? Zijn shirt. Terwijl al z'n (meerderjarige) ploegmaats met gokbedrijf ‘betFIRST’ op de borst speelden, viel er bij de Franse Nigeriaan ‘Antwerp FIRST’ te lezen.

Voor alle duidelijkheid: het ging niet om een foutje van de drukker. Sinds 1 juli 2023 is een Koninklijk Besluit in werking getreden met betrekking tot reclame voor kansspelen. Vanaf 2028 is reclame voor gokbedrijven helemaal verboden, maar in de tussentijd zijn er al andere maatregelen genomen. Zo mag een minderjarige speler van een sportvereniging niet met het merk of logo van een kansspel op zijn tenue spelen, bijvoorbeeld. Omdat Ilenikhena de enige speler jonger dan 18 jaar was bij Antwerp, sprong hij er tussenuit. Met ‘Antwerp FIRST’ op zijn shirt krijgt het communityproject van de landskampioen ook de nodige visibiliteit, waar een deel van de sponsorinkomsten naartoe gaan voor projecten rond diversiteit, duurzaamheid, mobiliteit en opleiding. Ook wanneer je in de fanshop van Antwerp een kindershirt wil bemachtigen zal dat voorzien zijn van aangepaste sponsoring.