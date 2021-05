Waar ligt toekomst van Mbokani? Masterclass Dieu maakt spreidstand Antwerp compleet

AntwerpEen masterclass was het. Een chef-d’oevre. Dieumerci Mbokani klauwde in het Lotto Park als vanouds. Met vijf goals in z’n laatste vier matchen is hij allesbepalend bij de Great Old. Antwerp leeft nog, bij de gratie Gods. Maar doet het dat ook volgend seizoen? Waarom Antwerp hem wel of niet moet houden en waarom er wel of geen haast is bij het dossier-Dieu.