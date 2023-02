Voor ‘serial winner’ Van Bommel is beker zeker zo belangrijk als competitie: “Je speelt niet voor het geld, maar voor de prijzen”

AntwerpEén ding is zeker, Antwerp wil de beker. Meer nog dan de titel is de cup in de komende maanden een realistische doelstelling voor de ‘Great Old’. Op naar de eerste trofee van Mark Van Bommel als trainer? “Iedereen wil prijzen winnen", aldus de man die als speler een serial winner was.

In aanloop naar zowat elke officiële wedstrijd organiseert Antwerp een persbabbel met T1 Mark van Bommel. Voor de heenmatch van de halve bekerfinale tegen Union was dat niet anders. Dinsdagmiddag ging het er in de perszaal van het Bosuilstadion ongeveer als volgt aan toe. HLN: “Coach, kan u het belang van de dubbele confrontatie tegen Union even kaderen?” Van Bommel: “Wil je dat ík dat doe?” HLN: “Ja, hoe belangrijk is die match?” Van Bommel: “Hoe zie jij het?” HLN: “Als heel belangrijk. Jullie staan op drie wedstrijden van een trofee.” Van Bommel: “Iedereen wil prijzen winnen. Je speelt niet voor het geld, maar voor de prijzen. Zo, nu heb je ineens de kop boven je artikel.”

Quote Een Belgisch bekertje zal Van Bommel niet onverschil­lig laten. Zijn palmares als trainer is nog leeg. Iets winnen als coach zou voor de eergierige Nederlan­der sowieso een opsteker zijn.

Prijzen pakken, dus. Mark van Bommel weet als geen ander waar het om draait en hoe dat voelt. Als speler was de man een serial winner. Van Bommel veroverde zelfs de Champions League – in 2006, met Barcelona was dat - en hij oogstte het ene succes na het andere in verschillende topcompetities. En toch zal een Belgisch bekertje hem niet onverschillig laten. Van Bommels trainerspalmares is immers nog leeg - zo lang is hij uiteraard ook nog niet bezig. Maar iets winnen als coach zou voor de eergierige Nederlander sowieso een opsteker zijn.

Kampioen

Kampioen worden dit seizoen blijft een mogelijkheid, maar de weg naar de titel oogt lang en zwaar. Met het oog op de allerhoogste bekroning mag Antwerp in de eerste plaats zelf niet te veel steken laten vallen en moet het hopen op een instorting van leider Racing Genk en het tweede gerangschikte Union. Los daarvan weet je maar nooit dat Club Brugge op een dag weer op toerental komt. Veel ‘alsen’ dus. Dat alles in acht genomen zou een beker in zijn eerste seizoen in Deurne-Noord voor Van Bommel helemaal niet verkeerd zijn.

Ook voor Antwerp als club kan het belang van deze bekercampagne niet onderschat worden. Op de Bosuil wordt de beker “een prioriteit” genoemd. Wie als topploeg serieus genomen wil worden, moet op tijd en stond iets kunnen bijzetten in de prijzenkast. Bij deze het lijstje met de meest recente trofeeën van onze G5-clubs: Club Brugge kampioen 2022, AA Gent bekerwinnaar 2022, Racing Genk bekerwinnaar 2021, Anderlecht kampioen 2017, Antwerp bekerwinnaar 2020.

Op 1 augustus 2020 mocht voorzitter Paul Gheysens voor het eerst zilverwerk mee naar huis nemen. Onder de lat stond onehitwonder Davor Matijas, terwijl Lior Refaelov voor het enige doelpunt zorgde in de finale tegen Club Brugge. Gheysens sprak van een “mooie dag voor Antwerpen”. Daarvoor was het 28 jaar geleden dat Antwerp iets had gewonnen. Zo lang hoeft het voor de immer ambitieuze Gheysens zeker niet meer te duren.

Vieren mét supporters

Temeer omdat de Antwerpfamilie het eerste grote gloriemoment in bijna drie decennia niet samen heeft kunnen vieren. De Croky Cup 2020 was ook een beetje de Corona Cup, weet u wel. “De zotte taferelen met de supporters ontbraken, hé. Dan vergeet je alles een beetje sneller”, zei Ritchie De Laet na de vorige bekertriomf. Kan Antwerp straks in het Koning Boudewijnstadion wél een feestje bouwen met de fanatieke aanhang? Dan moet het in eerste instantie voorbij Union zien te geraken.