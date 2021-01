Volgende stap richting verzoening: Lamkel Zé traint mee met (deel van) de A-kern

Het ziet er steeds meer naar uit dat het verhaal van Didier Lamkel Zé (24) bij Antwerp dan toch nog een vervolg krijgt. Zo mocht de balorige Kameroener vandaag voor het eerst sinds lang nog eens meetrainen met de A-kern. ‘t Is te zeggen, met een deel ervan, want de spelers die gisteren met het kleinste verschil gingen winnen bij AA Gent gingen loslopen in het bos.