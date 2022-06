Vincent Janssen ziet Antwerp niet als tussenstap: “Ik wil hier iets neerzetten”

Of ik hier had gezeten als Overmars er niet was geweest? Dat weet ik niet - hij zat er nu eenmaal wel.

“Ik ben goed ontvangen”, begon Janssen. “Dat geeft me heel veel zin om hier een succesverhaal te schrijven. Of ik hier had gezeten als Overmars er niet was geweest? Dat weet ik niet - hij zat er nu eenmaal wel. Het contact is ook altijd heel soepel verlopen. Maar ik vond vooral het plan van de club indrukwekkend en ik wilde daar deel van uitmaken. Ik was meteen enthousiast over het aanbod van Antwerp en ik ben alleen maar enthousiaster geworden. In mijn hoofd wilde ik echt naar hier komen.”