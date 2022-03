Vijfde sponsor haakt af bij Antwerp na aanstelling Marc Overmars

AntwerpNu al vijf sponsors haken (al dan niet tijdelijk) af na de komst van Marc Overmars (48) als technisch directeur bij Royal Antwerp FC. VINCI Energies en Xior Student housing lieten vandaag weten dat ze dit seizoen wegblijven van de Bosuil. En er volgen er wellicht nog, want ook onder andere Port Of Antwerp twijfelt . Antwerp slaat intussen een mea culpa: “Wij hebben een cruciale fout gemaakt.”

Alweer een bewogen dag, gisteren op de Bosuil. De aanstelling van Marc Overmars, die anderhalve maand geleden moest vertrekken bij Ajax na grensoverschrijdend gedrag, blijft beroeren. Steeds meer sponsors uiten openlijk hun ongenoegen, drie sponsors stapten zelfs op.

Daarna kwam Antwerp - eindelijk - met een communiqué. “Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging. We hebben met Marc Overmars wel degelijk diepgaande gesprekken gevoerd over zijn periode bij Ajax en de zaken die daar gebeurd zijn. Het spreekt voor zich dat we duidelijk hebben gemaakt dat we in onze club een nultolerantie voeren en wat de gevolgen zijn als die niet gerespecteerd wordt. We hebben met Overmars ook ondubbelzinnige contractuele afspraken hierover gemaakt. Met al onze medewerkers werd ondertussen uitvoerig overlegd. Hun welzijn staat centraal in onze werking. We hebben dan ook sinds jaren een gedragscode waarin heel nadrukkelijk is beschreven dat er in onze club geen plaats is voor ongepaste opmerkingen of gedrag.”

Dominosteentjes

Dat hoofdsponsor Ghelamco - het bedrijf van clubeigenaar Paul Gheysens - zijn ongenoegen over het aantrekken van Overmars niet zal laten blijken, had u zelf al kunnen vermoeden. Maar zowat alle andere sponsors stellen zich vragen bij de komst van de Nederlandse sportief directeur. Select Group, een humanresourcesonderneming, zal hun contract na dit seizoen niet verlengen. “De keuze om Marc Overmars nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen onze normen en waarden.” Daarna volgde havenbedrijf Descroes, al drie jaar partner van Antwerp. “Wij willen een duidelijk signaal geven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur”, vertelt mede-eigenaar Maxim Van Hoorebeeck.

Voor alle duidelijkheid: een club is niet verplicht om zijn sponsors in te lichten over het sportieve beleid. Maar doordat dat niet gebeurde, sloeg het nieuws van Overmars’ komst dus ook bij hen in als een bom. Als derde dominosteentje viel Federale Verzekering, een van de acht grootste geldschieters van de club. Zij blazen hun sponsordeal per direct op.

De sponsorpiramide van Antwerp.

Vrijdagochtend liet ook VINCI Energies weten dat zij hun samenwerking met Royal Antwerp FC (tijdelijk) stopzetten. Tot het einde van dit seizoen zal het technologiebedrijf niet meer zichtbaar zijn op de LED-boarding, zal het geen gebruik maken van hun loge of business-seats en gaat hun jobdag op de Bosuil in juni niet door. Voor volgend seizoen houdt VINCI Energies, dat zich profileert als vrouwvriendelijke onderneming, hun sponsordeal met Antwerp in beraad. CEO Marc Lemaire laat weten dat ze hun contract an sich niet per direct opzeggen. “Het is ons niet om het geld te doen. Dat wij al zeker tot eind dit seizoen wegblijven op de Bosuil heeft een symbolische waarde. Marc Overmars verdient een tweede kans, maar ik hoop dat Antwerp inziet dat ze die te snel hebben gegeven.”

Xior Student housing volgt het voorbeeld van VINCI Energies en zal dit seizoen als bedrijf niet meer te zien zijn op de Bosuil. “Na de aanstelling van Overmars hebben wij onze bezorgdheden meteen geuit bij de club. We hebben Antwerp enkele voorwaarden opgelegd. Zo moest de club zich publiekelijk verontschuldigen, pleiten we voor een charter en vinden we dat er een benoemingsprocedure voor vrouwelijke bestuurders moet komen binnen de club.” Xior zet hun contract niet per direct stop, maar: “Wij gaan onze loge tot eind dit seizoen niet meer gebruiken. Onze LED-boarding stellen wij ten dienste van organisaties die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, zoals Sensoa en 1712. Wij houden onze beslissing voor ons verder engagement onder beraad, afhankelijk van onze gestelde voorwaarden en na overleg met Antwerp.”

Paul Gheysens.

Druk neemt toe

Ook 6D Sports Nutrition wil stoppen met de sponsoring. “Ik ben teleurgesteld in de persoon van meneer Gheysens”, eigenaar Andy Baert. “Ik voel me gepakt door hem. Hij heeft niets op voorhand gecommuniceerd naar ons toe. Zijn motivaties zijn puur economisch, lijkt mij. Ik laat mijn advocaat nu bekijken wat mijn rechten zijn en of ik er wettelijk aan onderuit geraak om het contract vroegtijdig te stoppen.” Het contract van kledingleverancier Jako liep sowieso af na dit seizoen.

In de wandelgangen gaat het gerucht dat ook Heylen Vastgoed zou twijfelen, maar binnen het bedrijf wordt dat ontkend. Andere grote sponsors - Alken-Maes, Golden Palace, Port of Antwerp en Titan Cargo - blijven vooralsnog aan boord, maar de druk op hen neemt toe. Golden Palace en Port of Antwerp distantiëren zich wel expliciet van Overmars’ gedrag, Alken-Maes geeft aan “geschokt” te zijn. “We hebben met Antwerp gesproken en hen aangemoedigd om onmiddellijk actie te ondernemen om het vertrouwen terug te winnen.”

Coca-Cola eist intussen een gesprek met het bestuur. “We vinden dat bedrijven en voetbalclubs een belangrijke maatschappelijke rol hebben. Daarom hebben we onze bezorgdheden geuit. Ook vragen we een overleg met het bestuur om de maatschappelijke rol persoonlijk aan te kaarten. Dit is fundamenteel als we in de toekomst nog willen samenwerken.”

Ook ziekenhuisgroep ZNA stopt samenwerking Ook de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA – de grootste van Vlaanderen - zet de samenwerking met Royal Antwerp FC voorlopig stop. “De samenwerking met de club hebben we altijd ten zeerste gewaardeerd”, reageert ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken. “Als we onze duizenden medewerksters en honderdduizenden patiëntes in de ogen willen blijven kijken, kunnen we het niet maken om hiermee door te gaan. Respect en professionaliteit zijn twee van onze kernwaarden. Die waarden trekken we door in de contacten met en keuze van onze partners.”

Vlucht vooruit

Dat de sponsors op hun achterste poten gaan staan, hoeft niet te verbazen. “Bedrijven hebben tegenwoordig veel meer aandacht voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Jeroen Wils, bedrijfsexpert en schrijver van ‘De Reputatiecoach’. “Ze zijn verplicht om rekening te houden met de morele verontwaardiging. Het publiek, hun consumenten en hun aandeelhouders verwachten dat. Een bedrijf moet zich sinds een vijftal jaar, voornamelijk door sociale media, steeds meer bezighouden met diversiteit en inclusie. Als het dat niet doet, kan de publieke opinie voor hun bedrijf vernietigend zijn. En dat wil geen enkel bedrijf. Neem nu de Overmars-case. Om de hetze van de publieke opinie te vermijden, zullen deze sponsors de vlucht vooruit hebben genomen. Ze willen niet ‘het bedrijf zijn dat zich niet aanpast aan de veranderende wereld’. Het imago wordt steeds belangrijker. Niet meer enkel de resultaten tellen. Het morele wordt haast even belangrijk.”

Marc Overmars tijdens z'n voorstelling als nieuwe directeur voetbalzaken van Antwerp.