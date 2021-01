Verliezen verboden, Antwerp: zonder Haroun, Mbokani én nu ook Buta is het al van moeten voor Vercauteren

Nog altijd geen Faris Haroun en Dieumerci Mbokani. De twee sterkhouders zijn andermaal niet fit genoeg bevonden. Op de Bosuil branden ze meer dan één kaarsje dat ze tegen vrijdag (thuis tegen Waaslan-Beveren) wél speelklaar zijn.

’t Slechtste nieuws moest dan nog komen. Naast Koji Miyoshi en Jérémy Gélin vorige week, testte nu ook Aurélio Buta positief op corona. De Portugees vertoonde ook lichte symptomen en moest meteen in quarantaine. De wingback is er dus vanzelfsprekend niet bij vanavond Am Kehrweg, en ontbreekt ook vrijdag tegen Waasland-Beveren.

Het maakt dat Frank Vercauteren weer een puzzelstukje minder heeft in z’n zoektocht naar zijn ideale ploeg. Want dat hij die nog niet vond, mag duidelijk zijn.

Volledig scherm © Photo News

“Maar het is niet omdat we tegen Oostende verloren dat ik nu veel andere accenten ga leggen”, legde hij ons uit. “Natuurlijk moet ik wel een paar details aanpassen, in functie van de tegenstander en van wie er wel of niet beschikbaar is, maar veel tijd om alles om te gooien was er niet en is er niet. We hebben nog maar één week normaal kunnen trainen, vanaf dan was het telkens om de drie dagen match. Het is geen excuus, maar het is wel een feit.”

Toch is verliezen op Eupen uit den boze, beseft Vercauteren heel goed. Na de weinig overtuigende matchen van de voorbije weken en de thuisnederlaag tegen Oostende is Antwerp nog steeds op zoek naar een referentiematch onder zijn nieuwe trainer. Wie ambitie heeft om play-off 1 te spelen, mag in de Oostkantons geen punten laten liggen. «Maar in de Belgische competitie verliest iedereen van iedereen», klinkt hij. “Op één ploeg na misschien. Het is zo’n rare competitie. ‘Op papier is dit of dat’ telt niet meer mee. Er zijn voorlopig geen mindere goden. Dat is nu eenmaal de realiteit.”

Volledig scherm © Photo News