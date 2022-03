“Verliezen is geen optie meer voor Antwerp. En dat is het eigenlijk nooit”

AntwerpEen nieuwe zondag, een nieuwe nederlaag voor Antwerp. De Great Old heeft nog drie weken om orde op zaken te stellen. Zulte Waregem, OH Leuven en Cercle Brugge: negen op negen is een must in de strijd om play-off 1 — AA Gent hijgt in de nek. Opvallend beeld na afloop: CEO Sven Jaecques die minutenlang belde op de grasmat van het Lotto Park. Hoe heeft de voorzitter de nederlaag verteerd?