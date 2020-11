Verguisde Lamkel Zé vindt dat Leko “gebrek aan respect” heeft: “Wie denkt hij wel dat hij is?”

AntwerpHet gaat niet meer goedkomen tussen Ivan Leko en Didier Lamkel Zé (24). De Kameroener, bij wie wéér enige vorm van zelfreflectie ontbreekt, haalt in een interview uit naar de trainer van Antwerp. “Hij heeft geen respect voor mij.” De Great Old wenste niet te reageren op de uitlatingen van Lamkel Zé.

Het was weer even stil rond Lamkel Zé. Tot nu. In een interview met ‘La Dernière Heure’, dat hij zonder medeweten van Antwerp aflegde, gaat het ‘enfant terrible’ met de voet vooruit. “Ivan Leko heeft geen respect voor mij. (...) Wie denkt hij wel dat hij is? Nog voor hij bij Antwerp tekende, had hij al een beeld over mij gevormd en hij heeft zelfs niet geprobeerd om me te leren kennen. Kijk, het is niet Leko die me naar de B-kern heeft gestuurd. Dat was een keuze van mezelf om meer speelminuten te krijgen.”

Zijn krediet is op

U leest het: het is weer ieders fout maar niet de zijne. Van zelfkritiek is geen sprake. Bij de A-kern gedroeg Lamkel Zé zich de voorbije twee jaar nochtans allesbehalve beeldig. Zijn krediet is al langer op. Herinner u bijvoorbeeld het debacle tegen AZ, zijn uithaal naar ploegmaat Refaelov, zijn bezoek aan Beerschot, zijn... noem maar op. Een maand geleden stuurde hij nog zijn kat naar training zonder te verwittigen. “Hij komt gewoon wanneer hij wil”, vertelde Ivan Leko toen. “We maken allemaal fouten, komen allemaal al eens te laat, maar een normale mens belt dan, of zegt sorry en probeert beter te doen in de toekomst. Maar hij... Vier maanden gaf ik hem alles, gaven de andere spelers hem alles. Ik ben ook niet stom hé.”

Een terugkeer naar de eerste ploeg lijkt er niet meer in te zitten voor Lamkel Zé. Zeker nu hij coach Leko openlijk bekritiseert. “Hij moet niet wachten tot ik de eerste stap zet, want dat gaat niet gebeuren. Ik heb ook mijn trots”, vertelt de Kameroener nog in La Dernière Heure.

Quote Beerschot bijvoor­beeld hoort op dit moment bij de top. Als zij een goede aanbieding doen, dan heb ik het recht om te gaan Didier Lamkel Zé

“Ik bid dat de komende maanden snel passeren en hoop deze winter een andere uitdaging te vinden. Zelfs een uitleenbeurt van zes maanden is oké voor mij. Wie weet, speel ik dan wel alles kapot en scoor ik 10 à 15 goals? En misschien is de huidige trainer van Antwerp bij het begin van volgend seizoen wel weg en krijg ik dan een nieuwe kans. Als hij dan nog aan het hoofd van de ploeg staat, vraag ik sowieso een definitieve transfer aan. Of ik een voorkeur heb? Helemaal niet. Al blijf ik wel het liefst in België. Ik denk dat ook de fans van Anderlecht, Standard en Beerschot me graag hebben. Beerschot bijvoorbeeld hoort op dit moment bij de top. Als zij een goede aanbieding doen, dan heb ik het recht om te gaan. Net als ik het recht had om naar een wedstrijd van Beerschot te gaan kijken.”

