Vercauteren staat met Antwerp voor zwaar schema, te beginnen bij Standard: “We gaan ginder voor winst, hoe moeilijk dat ook gaat zijn”

Zondag wacht het tweede gerangschikte Antwerp alweer een bezoekje naar een traditionele topclub, met name Standard. De Rouches volgen in de stand op zeven punten van de Great Old. “Vanzelfsprekend is dat opnieuw een hele belangrijke match”, aldus Vercauteren, die eind 2020 in beeld was op Sclessin. “We gaan ginder voor de winst, hoe moeilijk dat ook gaat zijn. In het slot van de competitie komen er trouwens nog een paar lastige opdrachten aan, want we spelen nog tegen vier ploegen uit de G5 (naast Standard ook Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk, red.). Anderzijds: wat is een makkelijke opdracht in de Belgische competitie? Het hangt hier zo dicht bij mekaar, dat je zelfs tegen de kleinere teams nooit op voorhand gewonnen bent.”