Vercauteren schrijft Lamkel Zé nog niet af: “Normaal speelt hij morgen met beloften, en dan zullen we zien”

Na een half seizoen onder Ivan Leko zit er zondag een nieuwe coach op de bank bij Antwerp. Frank Vercauteren neemt het roer over. Al moeten we na een korte trainingsweek niet meteen ingrijpende veranderingen verwachten aan de speelstijl van Antwerp.

“Mijn eerste indruk? Dat er veel werk is (lacht). Nee, ik wil verder gaan op hetgeen er staat, maar ook dingen veranderen. We proberen dat zo duidelijk mogelijk te doen. Er moet nog worden bijgestuurd en het zal nog een tijdje duren om het evenwicht te vinden.”

“Ik probeer verder te gaan op wat ze al deden. De staf gaf bijvoorbeeld vandaag ook oefeningen die van hen kwamen, en ik probeerde dan accenten te leggen. Daarna analyseer ik vanop afstand wat er anders of beter kan. De focus ligt nu vooral op de manier van voetballen. De resultaten zullen dan wel komen.”

Onder Leko speelde Antwerp vooral in een driemansdefensie. Vercauteren lijkt die lijn voorlopig door te trekken. “Ik denk dat er niet meteen tijd was om dat allemaal om te gooien. Dan moeten er én de wil, én de kwaliteit, én de automatismen aanwezig zijn bij de spelers. Bij mij gaat het om de animatie, niet om het feit of we nu met drie of vier spelers achteraan spelen.”

AA Gent tegen Antwerp, dat is natuurlijk ook een beetje Hein Vanhaezebrouck tegen Frank Vercauteren. Al ziet de T1 van Antwerp dat niet zo. “Ik speel nooit in functie van één persoon. Ik ken de reputatie en de naam van Gent, het is een ploeg die bij de top vier wil eindigen. We vertrekken vanuit onze kwaliteiten. Ik speel tegen Vanhaezebrouck zoals ik tegen een andere coach speel. Ik kijk wel hoe z’n team gaat spelen, maar ik kijk niet naar zijn naam. Het is niet Vercauteren tegen Vanhaezebrouck, het is Gent tegen Antwerp.”

Wat met Lamkel Zé?

De laatste dagen duiken er bij Antwerp twee namen vaak op in de pers. Lior Refaelov - die won de Gouden Schoen - en Didier Lamkel Zé. Krijgt de Kameroener nog een kans onder Vercauteren na z’n zoveelste stoot? “Ten eerste krijg je geen kansen bij mij. Je neemt een kans. Hij staat nog onder contract bij Antwerp, en ik probeer die allemaal zo goed mogelijk te begeleiden. Ik wil er geen item van maken.”

“Het makkelijkste zou zijn om hem thuis te laten, en het groepsgebeuren is belangrijk, maar het is mijn taak om elke speler zo goed mogelijk te begeleiden. Zondag is hij er nog niet bij, daarna zien we verder. Normaal speelt hij morgen met de beloften, en dan zullen we zien.”

Lior Refaelov won de Gouden Schoen, en de dag nadien stond hij al terug op het trainingsveld. Volgens Vercauteren ligt de lat nu hoger voor de Israëliër van Antwerp. “Je kan die prijs niet alleen winnen, het gaat ook om de ploegmaats die je hebben. Ten tweede is die Gouden Schoen verleden, dat is voorbij. De lat ligt nu hoger voor hem. De verwachtingen liggen nu in functie van die Gouden Schoen. Hopelijk trekken we dat vertrouwen door. Het is een collectieve overwinning, maar dat moet nu worden verder gezet.”

