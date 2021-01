Vercauteren laat deur op een kier voor Lamkel Zé en stelt bij voorstelling dat Antwerp voor hem juiste club op juiste moment is

Antwerp Van Ranst vindt voorstel­ling Vercaute­ren als trainer van Antwerp dag na vlucht uit Rusland “geen goed signaal”

12:40 ‘t Is nog maar de vraag of Frank Vercauteren als nieuwe coach van Antwerp snel de trainingen kan leiden, laat staan dat hij zondag al in de dugout zit voor de regionale derby bij KV Mechelen. Maar voor Marc Van Ranst kan het ook niet door de beugel dat hij vandaag zelfs al voorgesteld werd, nauwelijks een halve dag later nadat de privéjet van Antwerp-baas Paul Gheysens hem in Rusland opgepikt had. “Een quarantaine van zeven dagen is verplicht, ook voor trainers”.