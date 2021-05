Vercauteren: “Ik heb alvast de intentie om te praten met Antwerp”

Franky Vercauteren had er geen probleem mee om toe te geven dat Antwerp tegen Anderlecht de meest gelukkige ploeg was. “De omstandigheden vielen vandaag in ons voordeel uit, dat was in deze play-offs niet altijd het geval. Al vond ik ons tegen tien Anderlecht-spelers lang verkrampt spelen. Tegen tien spelers is het soms moeilijk, hoe raar dat ook is. Ook tijdens de pauze zag ik veel ongeduld, jongens die zeiden dat we dit en dat moesten doen. Ik heb hen gevraagd om vooral rustig te blijven. Pressen maar ook ook in organisatie spelen. Dat hebben we na de pauze gedaan, al werd het uiteindelijk nog een vreemde partij.”