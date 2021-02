Vercauteren blikt vooruit op Antwerpse derby: “Ik ben geboren in een derby”

“Ik ben zelf geboren in een derby en weet heel goed wat een derby betekent”, vertelt hij. “Ik ben geboren in Molenbeek, mijn vader was supporter van Daring, ik ging altijd mee. Mijn broer heeft zelfs vier matchen in het eerste elftal gespeeld. Ik ben een Molenbekenaar, maar speelde bij Anderlecht. In de jeugd tegen RWDM: dat waren de matchen. Ik kan me dus perfect inbeelden hoe belangrijk dit is, me verplaatsen in de gevoelens van de fans.”

De match tegen Beerschot is het begin van een pittige week voor Antwerp, met ook nog verplaatsingen naar Club én Standard op het programma.

Volledig scherm © BELGA

“Ach, pittig. Alles is mooi en pittig. Erna komen er nog stevige wedstrijden. Het is vooral de opeenvolging die het zwaar maakt”, aldus Vercauteren. “Het gaat duren tot het einde, we zijn allemaal concurrenten van elkaar.”

De Sart: out, Le Marchand wel klaar

Er niet bij zondag tegen Beerschot is Alexis De Sart. De middenvelder is er volgens Vercauteren ook niet bij tegen Club Brugge, Standard wordt twijfelachtig. Hij heeft een scheurtje in de quadriceps. Ook Buta trainde nog niet mee, hij zit nog steeds in coronaquarantaine. Mogelijk was het zijn laatste afwezigheid, later vandaag volgen de resultaten van de covid-test van gisteren. Mbokani en Haroun zijn ook nog out.

“Ik doe geen prognose wanneer ze terug zijn, de matchen volgen elkaar snel op”, besloot Vercauteren. Nieuwkomer Maxime Le Marchand zit zondag allicht wél meteen in de selectie. De Fransman, gehuurd van Fulham, trainde zonder problemen mee. “Al is het natuurlijk heel vroeg dag en is het altijd een beetje oppassen. Maar ik zie zo dat hij nergens last van heeft, hij komt dus in aanmerking, ja.”

Volledig scherm © Photo News