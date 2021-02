Vercauteren best gestarte Antwerp-coach sinds Jef Vliers in 1976: “Het enige belangrijke is waar we over acht matchen staan”

AntwerpEen dikke maand is Frank Vercauteren (64) nu aan de slag als trainer van Antwerp. Met 15 op 18 is hij de best gestarte coach op de Bosuil sinds Jef Vliers in 1976. “Momenteel loopt het prima, maar het enige belangrijke is waar we over acht matchen staan”, zegt Vercauteren zelf.

Frank Vercauteren heeft zijn start bij Antwerp niet gemist. Sinds de routinier het voor het zeggen heeft, won Antwerp in competitieverband vijf keer en verloor het één keer (thuis tegen Oostende). De nederlaag op KV Mechelen (begin januari) brengen we niet in rekening, want toen zat Vercauteren in quarantaine en kon hij zijn stempel nog niet drukken.

Het is dus van Jef Vliers in 1976 dat een Antwerp-trainer zo voortvarend startte (die pakte omgerekend 16 op 18). In de tussenperiode kwamen enkel Georg Kessler (14 op 18 in 1986), Laszlo Bölöni (11 op 18 in 2017), Walter Meeuws (10 op 18 in 1991) en Vercauterens oude compagnon Jean Dockx (10 op 18 in 1983) enigszins in de buurt. Ter herinnering: Ivan Leko begon dit seizoen met 8 op 18.

Nog een opvallend weetje: het is al van 2012 geleden dat een trainer die tijdens het seizoen overnam een grotere (cijfermatige) impact had dan Vercauteren nu. Juan Carlos Garrido pakte toen met Club Brugge 16 op 18. “De eerste tussenbalans oogt fraai”, aldus Vercauteren. “Los van de bekeruitschakeling natuurlijk, want dat is een kans op een prijs die weg is. Maar in de competitie staan we er goed voor. Anderzijds kijk ik nu niet te veel naar het klassement. We staan tweede, maar het enige wat telt is waar we over acht matchen (op het einde van de reguliere competitie, red.) staan.”

De commentaren dat het voetbal - los van de resultaten – best wat spectaculairder zou mogen zijn, wuift Vercauteren (gedeeltelijk) weg. “Iedereen speelt wel eens goed en eens slecht”, aldus Vercauteren. “Maar je moet het ook willen zien als het goed is. Een voorbeeld: tegen Club Brugge voetbalden we ons woensdag een paar keer knap onder hun druk uit. En ondanks de uitschakeling creëerden we enkele grote kansen. In de voorbije matchen scoorden we verder een paar mooie goals. Het etiket ‘defensief voetbal’ wordt dus wat te makkelijk op ons geplakt. Los daarvan mag je niet vergeten dat resultaten de locomotief zijn voor deze club. Als je met 0-5 verliest, heb je wel spektakel gezien, maar wat ben je daar mee?”

