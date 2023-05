Van zelfverklaard stotteraar tot charismatisch leider, mama Alderweireld ziet haar zoon gelukkiger dan ooit: “In zijn eigen stad bloeide Toby helemaal open”

God op het Eilandje: Mark van Bommel oogst lof binnen én buiten Antwerp, maar ligt zijn toekomst wel op de Bosuil?

R. Antwerp FC zet de eindspurt in. De vier slotwedstrijden in de reguliere competitie plus de bekerfinale maken van april een cruciale maand op de Bosuil. In alle lagen van de club leeft de overtuiging dat de ploeg bij Mark van Bommel (45) in goede handen is: “Dank je voor de bevestiging.”