Van Ranst vond voorstelling Vercauteren dag na vlucht uit Rusland “geen goed signaal”, Antwerp stelt dat regels gevolgd zijn en zet ook 6 spelers in quarantaine

AntwerpVerwarring rond de snelle aanstelling van Frank Vercauteren als coach van Antwerp nadat hij gisteren uit Rusland per privéjet van Antwerp-baas Paul Gheysens uit Rusland ingevlogen werd. Voor viroloog Marc Van Ranst geen goed signaal naar de bevolking toe. “Een quarantaine van zeven dagen is verplicht, ook voor trainers”. Antwerp reageerde snel en stelt dat alle regels rond Covid-19 gevolgd zijn. Ook bij hun zes spelers die naar het buitenland gingen, want onder anderen Mbokani en Hongla gaan een week in quarantaine en missen mogelijk de wedstrijd tegen KV Mechelen.

‘t Is nog maar de vraag of Frank Vercauteren als nieuwe coach van Antwerp snel de trainingen kan leiden, laat staan dat hij zondag al in de dugout zit voor de regionale derby bij KV Mechelen. Maar voor Marc Van Ranst kan het ook niet door de beugel dat hij vandaag zelfs al voorgesteld werd. De viroloog vindt het niet kunnen dat Vercauteren vanmorgen al op de club aanwezig was. “Meneer Vercauteren verbleef meer dan 48 uur in Rusland. Rusland is een rode zone. Een quarantaine van zeven dagen, met testing op dag 1 en dag 7 is verplicht, ook voor trainers. Naar het werk gaan op dag twee is geen goed signaal naar onze bevolking, Antwerp”, tweette Van Ranst vanmorgen.

Op het online persmoment stelt Vercauteren dat hij zaterdag in Rusland een negatieve test ondergaan heeft. “Wat trouwens niet eens verplicht was”, aldus Vercauteren. “We zullen de noden invullen zoals het moet. Vandaag werd ik opnieuw getest, we zullen voldoen aan de noden van de verschillende organisaties.” Indien Vercauteren de training niet mag leiden, zal het assistent Rudi Cossey zijn die op het oefenveld zal staan.

Als antwoord op de tweet van Van Ranst stelde Antwerp dat Vercauteren verder tot nader order in quarantaine verblijft en dat alles in volledig overleg met de Pro League gebeurt. “Vercauteren is op 2 januari negatief getest en heeft een zakelijke reis gemaakt naar België en vanochtend was er onmiddellijk overleg met het medisch team van de Pro League. Vercauteren is vandaag enkel en alleen op de club voor een bloedafname, een nieuwe coronatest en de online persconferentie die volledig volgens de regels van social distancing verlopen is.”

Dat is dan weer prima voor Van Ranst, antwoordde hij op zijn beurt via Twitter. “Toen ik een uurtje geleden met de Pro League belde was dit nog niet helemaal in orde”, gaf hij als reden voor zijn voorbehoud aan.

Mbokani en co

Antwerp zette dus de puntjes op de i en zet dat extra kracht bij door te communiceren dat ook hun zes spelers die naar het buitenland gingen, in quarantaine worden geplaatst. Het gaat om Dieumerci Mbokani, Nana Ampomah, Guy Mbenza, Cristian Benavente, Martin Hongla en Junior Pius. Antwerp bevestigt dat ze “afhankelijk van hun datum van terugkeer de nodige tijd in quarantaine moeten doorbrengen”. Meer dan waarschijnlijk zullen ook zij dus niet beschikbaar zijn voor het competitieduel bij KV Mechelen. De Great Old wil benadrukken dat het de regels correct toepast. De club zegt “sociale verantwoordelijkheid, veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel te dragen” en volgt daarbij zo nauwgezet mogelijk de regels van de overheid en de afgesproken protocollen van de Pro League.

