Van Bommel ziet tegen Standard nog steeds geen spelers terugkeren bij Antwerp: “Veel geblesseerden, maar je hoort ons niet klagen”

Belgisch voetbalAntwerp tegen Standard, dat was dit seizoen al een garantie op doelpunten en spektakel. 3-0 op Sclessin, 4-0 op de Bosuil in de Croky Cup. Mark van Bommel blikte vooruit naar de topper, en liet alvast weten dat hij het opnieuw met een beperkte selectie zal moeten doen.

Antwerp ontvangt zondag Standard. Aan de heenmatch wordt Van Bommel liever niet te vaak herinnerd (Standard stond al na 15 minuten 3-0 voor), maar in de beker schakelde de Great Old Standard dan weer vlot uit met 4-0. “Wat ik verwacht? Zeg jij het maar. Competitie en beker zijn twee heel andere dingen. We gaan de wedstrijd niet anders benaderen dan anders, ook al is het intussen de derde keer dat we tegen hen spelen. Thuis is Standard statistisch sterker, maar da’s voor veel ploegen zo. Revanche voor de heenronde? Tuurlijk niet. Die wedstrijd is klaar. We moeten nu gewoon winnen om bovenin mee te blijven draaien en die Champions’ Play-Off zo snel mogelijk veilig te stellen.”

De ziekenboeg puilt uit bij Antwerp. Nu Frey definitief weg is, moet Van Bommel het op training dus met nog een speler minder doen. En het ziet er niet naar uit dat hij eerstdaags beterschap moet verwachten. “De situatie is onveranderd. En dus verwacht ik naar zondag toe weer dezelfde selectie. We hebben veel geblesseerden, maar je hoort ons er ook niet om klagen. We hebben nu eenmaal niet de mogelijkheid om veel te roteren, en dus moet je er dagelijks over waken om iedereen fit te houden. De jongens die er wel zijn doen het goed.”

Er staan best wat jongens op scherp, wat gele kaarten betreft. Alderweireld, Ekkelenkamp en Janssen, toch niet de minsten. Maar in de hoofden kruipen? Nee, zegt de coach. “ Als de stand het toelaat, kan je wel eens eerder wisselen en de jonkies erin brengen. Maar die viel tegen Oostende pas laat. Ik heb in m'n carrière ook vaak op scherp gestaan. Het is simpel: je moet gewoon geen kaart meer pakken. Hoe je het doet, maakt me niet uit. (knipoogt)”

