“Van Bommel ziet er een sportieve bink uit, maar angsten kunnen ook maanden later komen”: sportpsycholoog Nathan Kahan over mentale impact van poging tot carjacking

Het was na middernacht, toen Mark van Bommel met z’n Porsche Panamera de parkeergarage van z'n appartement opdraaide en zich plots bedreigd zag met een wapen. Geen alledaags voorval en hoe de Nederlander ermee zal omgaan, dat is heel erg afhankelijk van zijn eigen karakter, zegt Nathan Kahan, ex-atleet en nu werkzaam als (sport)psycholoog. “Er zijn mensen die meteen de knop omdraaien, alsof er niets aan de hand is. Bij anderen komen er pas maanden later angsten naar boven. Maar van Bommel ziet er me wel een stevige bink uit.”

Belangrijk in dit verhaal, zo vervolgt Kahan, is dat de trainer van Antwerp de situatie in zekere mate zelf onder controle had. “Hij kon handelen. In een reflex reed hij met zijn wagen achteruit. Als je een situatie machteloos en hulpeloos moet ondergaan, geen kant meer uitkan en je je onveilig voelt, dan kan het een traumatische ervaring worden. Van Bommel kon wel in actie komen, maar dat betekent niet dat hij geen angsten met zich zal meedragen. Hij moet uiteraard zelf inschatten of hij in staat is om zijn job te doen, maar ik vermoed dat hij vandaag alweer kon functioneren. Maar ook als hij weer gewoon aan het werk is, zou ik de club toch aanraden om over een maand, twee maanden of zelfs zes maanden eens bij hun trainer te polsen hoe het met hem gaat.”

Volledig scherm © Photo News

Antwerp beschikt over gekwalificeerde mensen in de medische cel om van Bommel te ondersteunen, weet Kahan nog, zoals sportpsycholoog Rudy Heylen die ook al z’n sporen verdiende als mental coach bij Club Brugge en Standard. “Of Antwerp het voorval met hun coach moet bespreken? Na de aanslagen van 9/11 bleek dat de helft van de mensen die er van ver of dichtbij bij betrokken waren nood hadden aan gesprekstherapie of traumaverwerking. De andere helft vond dat niet zinvol en wilde het alleen verwerken. Beiden zijn goed.”

Quote Het kan ons allemaal overkomen. Het ene moment zit je in je gewone routine, is er niets aan de hand en drie seconden later ben je ineens in een B-film beland en is je veiligheid in gevaar. Nathan Kahan, Sportpsycholoog

Dat Mark van Bommel even van z'n melk was, is ook niet meer dan normaal. Kahan: “Het is een situatie die ons allemaal kan overkomen. Het ene moment zit je in je gewone routine, is er niets aan de hand en drie seconden later ben je ineens in een B-film beland en is je veiligheid in gevaar. Als van Bommel gewoon over gaat tot de orde van de dag en - als hij daar behoefte aan heeft - praat over wat hem is overkomen. Voelt hij die nood niet, dan zou ik dat niet aanmoedigen of stimuleren. Maar vroeg of laat schiet de verwerking wel in gang. Van Bommel lijkt me een emotionele mens: ik denk dat hij dan wel de juiste mensen zal inschakelen.”

Volledig scherm © BELGA

Hoe zich dat dan uit? “Nachtmerries zijn daar een belangrijke factor in. En angsten. Zaken zoals het vermijden van je auto daar weer te parkeren of niet meer in die garage te durven gaan. Dat kan zich op een heel onbewust niveau afspelen en je kan dat goed maskeren. Maar als er nachtmerries en angsten van komen, dan zijn dat signalen dat je er meer moet mee doen, dat het nog niet is verwerkt. Net zo goed heeft hij er geen last van. Hij had een goede reactie in huis, was alert en nam de juiste beslissing.”

Vanochtend stond de Nederlander alvast weer op het terrein om de training bij Antwerp te leiden. Ook zijn spelers waren vermoedelijk al op de hoogte van wat hem was overkomen. Kahan: “Er zal wel over gesproken worden met de spelers, maar met de nodige humor, schat ik. Genre: ‘Jullie zijn van mij nog niet verlost’ of ‘Hopelijk tonen jullie mij een even scherpe reactie op het veld’. Luchtig. Het zal snel een fait divers worden.”

Bekijk. Van Bommel: “Of ik al bekomen ben? Tuurlijk”

Volledig scherm © BELGA