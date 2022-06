Van Bommel start eerste training bij Antwerp wat afzijdig maar is daarna zeer aanwezig: “Achter elke bal moet een idee zitten”

Ook van Johannes Eggestein geen spoor. De Duitser ontgoochelde vorig seizoen en mag vertrekken bij de Great Old. Iets wat wellicht ook vrij snel zal gebeuren. Radja Nainggolan en Björn Engels deden de opwarming mee en trainden nadien apart met de fysio. Zij revalideren nog even verder vooraleer ze aansluiten. Bij de anderen werd er al meteen de pees opgelegd.

Na een paar loopoefeningen was het dan Van Bommel die de touwtjes helemaal in handen nam – de wisselwerking met zijn assistenten leek meteen goed te zitten. In het Engels, de voertaal op training. “You have to play every ball with an idea.” Elke bal met een idee, dus. Een hoge balcirculatie, veel korte passing. “Die passes moeten allemaal juist zijn”, klonk het nog. “En als er vragen zijn, zeg het mij.”