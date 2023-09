Van Bommel over interesse uit Saoedi-Arabië: “Ik kan er pas over nadenken wanneer het serieus wordt”

Of het effectief tot een overstap van Van Bommel en Overmars komt, valt af te wachten. Niet alleen werkt het duo samen aan de groei van Antwerp en is er straks de Champions League, Van Bommel verlengde vorige week nog pas zijn contract bij de Great Old met één seizoen. De Nederlander ligt zo tot 2025 vast op de Bosuil, maar dat lijkt de Saoedi’s niet af te schrikken.

“Er wordt veel gesproken", zegt Van Bommel in een reactie bij VTM Nieuws. “Ik kan er pas over nadenken wanneer het serieus wordt. Er is via via interesse, maar op dit moment is het niet serieus.”