Tweede sponsor Antwerp haakt af na aanstelling Marc Overmars

Antwerp KV Kort­rijk-Ant­werp uitgesteld na corona-uit­braak bij Great Old, kalenderma­na­ger Van Brantegem countert kritiek Kortrijk

Antwerp is geveld door een corona-uitbraak. De Great Old vroeg en kreeg uitstel voor de wedstrijd in Kortrijk. De West-Vlamingen vinden die beslissing “onrechtmatig” en ze beraden zich over verdere juridische stappen. Volgens kalendermanger Nils Van Brantegem was de wedstrijd uitstellen, de enige juiste beslissing.

26 december