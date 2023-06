Triomferende Paul Gheysens: “Club Brugge bedanken? Dat blijft nu toch wel raar hoor”

Een avond om nooit meer te vergeten voor Paul Gheysens (69). De Antwerp-voorzitter werd geslingerd van de ene emotie in de andere, om uiteindelijk in totale euforie te stranden. Achteraf behield hij de kalmte en dankte hij vooral “de mensen” binnen zijn club.

“Neen, dit had ik niet meer verwacht... Fantastisch, mooi voor iedereen”, sprak Gheysens, die vooral met lof strooide richting Marc Overmars, zijn technisch directeur. “Hij is echt een speciale. Zijn verdienste in deze titel is heel groot. Mark van Bommel? Marc Overmars heeft hem vooral groter gemaakt. Hij heeft natuurlijk een fantastisch team rond hem, mensen met karakter die meewillen in het verhaal en ervoor gaan.”

Of Antwerp nu voor ligt op het vooraf uitgetekende meerjarenplan, wou Gheysens niet gezegd hebben. “Zoiets kan je niet plaatsen. Natuurlijk geeft dit de hele club nog een geweldige boost en kan er nog sneller ‘gewijzigd’ worden. Je hebt ook reserves natuurlijk.” Om ‘zijn’ mensen daarna nog eens in de verf te zetten. En de supporters. “Fantastisch. Vorige week allemaal in het rood, nu in het wit.”

Wie er het luidruchtigst was, zijn vrouw Ria of hij? “Mijn zoon en dochter waren het luidruchtigst. Ria en ik, wij hadden vooral het vreugdevuur in ons die laatste minuten. Toen Toby naar voor ging, dacht ik: ‘daar zit een plan achter’. Ach, je moet natuurlijk ook dat tikje geluk hebben. Vorige week hadden we dat niet, nu wel. Want Genk is ook een fantastische ploeg. Club Brugge bedanken? Dat blijft nu wel een raar ‘woord’, vind ik. Laat ons zeggen dat de spelers van Club dat goed hebben gedaan, ja. Jammer voor Union wel. Voor hen duurde het seizoen net iets te lang. Dat is alleen maar menselijk.

KIJK. Alderweireld: “Hier kan je een film van maken”

KIJK. Vermeeren: “Er was nog heel weinig geloof na telkens achterstand”

Ritchie De Laet: “Bedankt Club, jullie hebben ons kampioen gemaakt”

De geblesseerde Ritchie De Laet miste het kampioenendoelpunt van Toby Alderweireld. “Ik zat samen met Calvin (Stengs, red.) in de perstribune. We moesten op het einde van de wedstrijd naar beneden. Ik stond in de hoek bij de supporters. Het stond daar vol politie. Ik dacht dat het voorbij was, totdat het hele stadion stil werd en onze fans begonnen te juichen.”

“Na alles wat er de voorbije weken was gebeurd, had ik de punten al bijgeschreven bij Union. Club Brugge heeft het fair gespeeld. Ze gaan het niet graag horen, maar bedankt Club: jullie hebben ons kampioen gemaakt. Als er dan toch iemand was die ik dacht dat zijn match ging spelen, was het Noa Lang. Hij heeft een beetje haat naar Antwerp toe, maar als iemand zijn match speelt, is hij het.”

Dan ging het nog even over de verdiensten van Mark van Bommel: “Deze titel is 50% zijn verdienste en 50% komt van ins. Na vorig weekend dacht iedereen dat het uit elkaar ging vallen. Hij heeft ons enkele dagen vrij gegeven om te bekomen en ons wat tijd met de familie te gunnen. Dat heeft duidelijk deugd gedaan.”

