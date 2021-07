Transfer met een hoger doel: hoe en waarom Antwerp Balikwisha voor de neus van Club Brugge wegkaapte

Stamnummer 1, uitdager 1. Daar lijkt het steeds meer op. De transfer van Michel-Ange Balikwisha is voor Antwerp een heus prestigedossier geworden. Dat de beloftevolle winger de Great Old boven Club verkoos, ondanks een akkoord tussen Club en Standard, geeft RAFC een immense vertrouwensboost. En ook al zullen ze het zelf natuurlijk nooit toegeven, ‘t zal heus wel steken in Brugge dat Balikwisha rood-wit boven hun blauw-zwart koos. Want Club wou de belofteninternational écht graag. Hij stond al een tijdje op de Brugse verlanglijst, de liefde leek ook lang wederzijds. Balikwisha bezocht een tijd geleden al het oefencomplex van Brugge, had een goed gesprek met Philippe Clement. Toen Club en Standard er uit raakten, leek een deal nabij.