‘The Comeback Kids’: terugvechten zit in het DNA van Antwerp én Ivan Leko

AntwerpRoyal Antwerp FC. Ivan Leko. Je bent er nooit klaar mee. Vraag maar aan STVV, Kortrijk en nu ook Zulte Waregem. Die waanden zich al rijk, maar dat was buiten de waard gerekend. Terugvechten zit namelijk in het DNA van the Comeback Kids.

But baby it ain’t over ‘til it’s over

Het is juni 1991 als Lenny Kravitz z’n meest succesvolle single ooit uitbrengt. Ivan Leko is dan nog een onbezorgde tiener, die bij de miniemen van Hadjuk Split speelt. Kroatië is nog gewoon deel van Joegoslavië, maar staat op het punt om zich onafhankelijk te verklaren. Wat volgt, is een jarenlange burgeroorlog. Zeven keer vallen en acht keer opstaan zit in het DNA van elke Balkan Boy, dus ook in dat van Ivan Leko. Die vechtlust komt jaren later opnieuw van pas, als hij opgepakt en ondervraagd wordt in het voetbalschandaal.

Vagevuur

Van een heel andere orde, gelukkig maar, is ook Royal Antwerp FC het gewend om terug te knokken. Degradaties, financiële problemen, supportersgeweld. Het jarenlange wroeten in het vagevuur van 1B heeft de Antwerpenaar gehard. Dat ze nu gewoon geluk hebben, zoals hier en daar geopperd? Dat de 3-5-2 en de filosofie van Leko wankel zouden zijn, zoals enkele kwatongen beweren? In Deurne Noord lachen ze er eens mee. Het ene oor in en het andere uit.

Volledig scherm Ivan Leko met Hongla. © Photo News

Bölöni bijgebeend

Want Leko heeft z’n start niét gemist - los van de bekerwinst. Na de 1 op 6 en de 4 op 12 staan ze waar ze willen staan. Op twee punten van de eerste plaats. Leko heeft ondertussen Laszlo Bölöni bijgebeend. Die startte achtereenvolgens met 15, 16 en 17 op 27 bij Antwerp. En laat dat laatste cijfer nu ook exact op het rapport van Leko staan. Bovendien: the best is yet to come. Gelin, Benavente en Ampomah zorgden tegen Zulte Waregem meteen voor iets extra, wacht tot hun trukendoos helemaal opengaat. Wacht tot ze weer hun beste niveau halen. Wacht tot ook Lukaku fit is. En natuurlijk zal het ook wel een keer fout aflopen. Zal Antwerp niet alles winnen. En is het momenteel heus nog niet allemaal even sprankelend. Rome is ook niet op één dag gebouwd, hetzelfde geldt voor Antwerp. Zelfs al is de baas een bouwpaus.

Terugvechten na een achterstand deed Leko ook bij Club Brugge, zelfs al kwamen die nauwelijks achter. In het kampioenenjaar bogen ze zes wenkende nederlagen om in zeges, het seizoen erop gebeurde het nog eens vijf keer. Dit seizoen sleepte de Great Old op karakter al 10 punten uit de brand. ‘t Gebeurt te vaak om toeval te zijn.

It ain’t over ‘til it’s over bij the Comeback Kids.

Lees ook

Volledig scherm Benavente trof al meteen raak voor Antwerp tegen Zulte Waregem. © Photo News