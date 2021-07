‘t Is weer spel met de Lamkel: Zé hint op wet van ‘78 om transfer te forceren

’t Is weer spel met de Lamkel: het had de titel kunnen zijn van een stuk van het inmiddels opgedoekte Echt Antwaarps Teater. Begin deze week was het opnieuw van dat. Nadat Lamkel Zé eerder al had aangegeven dat hij niet langer met Antwerps A-kern wenste te trainen omdat hij aast op een transfer, probeerde hij die boodschap op geheel eigen wijze kracht bij te zetten.

Maandag stuurde Lamkel Zé via Instagram ‘flirterige’ chats met Anderlechtsupporters de wereld in, om nog maar eens duidelijk te maken dat hij open staat voor aanbiedingen van andere clubs. Niet veel later zette de aanvallende middenvelder op de Bosuil de boel op stelten. Toen Lamkel Zé duidelijk werd gemaakt dat hij niet langer welkom is in de kleedkamer van de A-kern – hij traint dezer dagen met de beloften – kon de nukkige Kameroener daar niet mee lachen. Bij wijze van revanche zette Lamkel Zé zijn naam op de muur van de kleedkamer. Een kinderachtige reactie, die bij Antwerp vanzelfsprekend niet in goede aarde viel.