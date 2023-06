Supportersfederatie Antwerp komt met petitie om impasse in stadiondossier te doorbreken: “Mevrouw Mintjens, toon uw Antwerp-hart”

“Als we niet kunnen verbouwen, moeten we uitwijken.” Paul Gheysens was maandagavond, op de titelviering op het Antwerpse stadhuis, zeer scherp over de impasse in het stadiondossier van de Bosuil. Een nieuwe Tribune 1 en 4 zijn er al, maar de nieuwe, intussen bouwvallige, Tribune 2 laat al lang op zich wachten. Gheysens wil uitbreiden, maar grondeigenares Tania Mintjens houdt voorlopig vast aan haar gronden. “Iedereen, ook de supporters, zal moeten helpen. Anders komen we er nooit”, besloot Gheysens.